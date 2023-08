Calciomercato Milan, Maignan a rischio cessione: un top club sulle sue tracce

Il Milan ha già perso Tonali in questa sessione di mercato e ora rischia di perdere un’altra pedina importante dello scacchiere di Pioli. Uno degli artefici dei risultati grandiosi arrivati negli ultimi anni in casa rossonera è Mike Maignan. Il francese è finito in orbita Bayern Monaco ma difficile che Furlani lo lascerà partire nei prossimi venti giorni.

Maignan nella lista dei bavaresi

I rossoneri chiedono 100 milioni per l’ex Lille. Oltre al francese i bavaresi valutano anche altri profili come Diogo Costa e Kepa Arrizabalaga. Nelle prossime settimane ne sapremo di più in merito al nuovo portiere del Bayern per sostituire Sommer.