Calciomercato Milan, nuovi contatti per l’attaccante | Le ultime

Calciomercato Milan, nuovo incontro tra Atalanta e rossoneri per il belga

Prosegue la trattativa che porterà De Katelaere all’Atalanta. Nonostante l’interessamento Wolfsburg, Fulham e Real Sociedad, la Dea resta la prima scelta del trequartista belga, deciso a ripartire da Bergamo per riscattare un anno non brillante in rossonero. Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb, dopo un primo incontro avvenuto a Zigonia, centro sportivo della società bergamasca, nella giornata di martedì, le parti si sono confrontate ieri e si ripeteranno oggi per cercare di dare una accelerata decisiva alla trattativa.

De Katelaere, cosa manca per la chiusura?

Dopo l’accordo raggiunto tra Milan e Atalanta – prestito oneroso a 3 milioni con riscatto fissato a 26 milioni, a cui se ne aggiungono 4 di bonus – si lavora sul contratto: con il calciatore favorevole ad ereditare le condizioni in essere con i rossoneri, resta da limare la questione legata ad eventuali bonus alla firma e alla commissioni dell’eventuale riscatto. La trattativa potrebbe concludersi in breve tempo, le prossime ore potrebbero essere decisive.