Calciomercato Milan, Messias vola in Liguria | Le cifre

Dopo i numerosi colpi piazzati in entrata, il Milan è costretto a lavorare sugli esuberi. Infatti il club milanese avrebbe trovato un accordo con il Genoa per la vendita di Junior Messias.

Milan, Messias al Genoa

Il Milan come riportato da Tuttomercatoweb.com ha praticamente chiuso la cessione di Messias al Genoa. Affare che prevederà un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un entrata di circa 3 milioni totali. Il Milan in questa sessione di mercato si sta muovendo moltissimo in entrata, ha già piazzato otto acquisti, muovendosi in particolar modo nel reparto offensivo perciò è stato opportuno trovare un soluzione per sfoltire rosa e bilanci.