Calciomercato Inter, Inzaghi rinuncia a Balogun. Due i nomi per l’attacco

Le strategie utilizzate per portare a casa il colpo vincente, non sembrerebbero essere mai scontate. Gli scenari che si starebbero sviluppando in questi ultimi giorni di calciomercato, potrebbero cambiare rotta fino all’ultimo gong. Uno dei club che sembrerebbe seguire questa scia, sarebbe l‘Inter.

Calciomercato Inter, doppia mossa in attacco: Arnautovic e Taremi

Secondo un Tweet pubblicato dal giornalista Alfredo Pedullà, l’ Inter si sarebbe tirata fuori dall’affare Balogun e lo già avrebbe comunicato all’Arsenal. L’interesse di mister Inzaghi sembrerebbe virare su un tandem in attacco composto da Arnautovic del Bologna, e Taremi del Porto. Il primo starebbe forzando la mano per approdare a Milano, mentre per il secondo, il club nerazzurro, sembrerebbe essere pronto ad aumentare l’offerta alla squadra portoghese per concludere l’affare.