Calciomercato Inter, l’attaccante non convince Inzaghi | I nerazzurri virano su altri nomi

Continua il casting dell’Inter per il ruolo dell’attaccante: dopo le voci su Arnautovic, nonostante la volontà del Bologna di tenersi stretto l’attaccante austriaco, un altro profilo seguito è quello di Beto dell’Udinese, anche se sul brasiliano ci sono diverse controindicazioni.

Calciomercato Inter, Beto non convince Inzaghi: si andrà su altri nomi

Come riporta Tuttosport, per Beto l’Udinese non si discosta da una valutazione di circa 30 milioni di euro. Il nome del brasiliano in particolare ha dei punti a favore, su tutti la conoscenza pregressa del campionato, ma agli occhi di alcuni in società e di Inzaghi non è abbastanza qualitativo e potrebbe avere problemi ad integrarsi con gli altri attaccanti già presenti nella rosa dell’Inter.