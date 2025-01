Calciomercato Milan: i rossoneri trattano il difensore del City , Kyle Walker

Kyle Walker non è stato convocato da Guardiola per il match di Fa Cup contro il Salford, il tecnico spagnolo in conferenza che il difensore “ha chiesto di voler lasciare il City, e per questo ho preferito schierare giocatori che hanno la testa qui”.

Nelle ultime ore il Milan sembrerebbe interessato a portare il forte difensore in Italia, Walker guadagna circa sei milioni all’anno, stipendio forse alto per i parametri rossoneri ma la trattativa esiste ed è caldissima.

Ricordiamo che Walker, ha iniziato la sua carriera allo Sheffield United prima di fare il salto al Tottenham, dove ha trascorso otto stagioni prima di essere acquistato dal Manchester City per 50 milioni di sterline nel 2017.