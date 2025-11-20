Calciomercato Milan, idea Fullkrug per gennaio

Il Milan cerca rinforzi per il fronte offensivo. In vista del mercato invernale, Allegri gradirebbe un nuovo innesto che garantisca ai rossoneri più gol. In questo senso Fullkrug sembra essere il profilo ideale per le sue caratteristiche tecniche e il prezzo economico. A riportarlo è Milannews.it.

Calciomercato Milan, Fullkrug è l’uomo giusto?

Il tedesco del West Ham è un centravanti forte fisicamente abile nei colpi di testa e nelle sponde, una vera e propria punta che potrebbe facilmente adeguarsi negli schemi di Allegri, motivo per cui il Milan starebbe valutando l’acquisto. Inoltre, il 32enne ha un valore di soli 10 milioni a causa della sua età e potrebbe rappresentare un interessante alternativa nella lista di mercato rossonera.