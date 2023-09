Calciomercato Milan, il difensore spinge per il rinnovo del contratto

I rossoneri preparano le trattative per il rinnovo

Dopo aver tagliato il traguardo delle 100 presenze con la maglia del Milan, Simon Kjaer spera di rinnovare con il Diavolo. Il difensore rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni dove ha espresso il suo amore per il club. Ecco le sue parole: “Grazie a tutti. Io l’altro giorno ho fatto un discorso con mio papà: quando avevo diciannove anni sono andato a Palermo. Il mio sogno è sempre stato giocare nel Milan. Io adesso sono qua: ogni giorno che faccio la strada da Milano a Milanello, per me è una strada speciale ogni giorno, sono orgoglioso di essere qui con voi. Era un sogno, e il Milan sarà sempre un sogno”.

Calciomercato Milan, rinnovo in arrivo per il difensore

Kjaer veste la maglia del Milan dal 2020 e vorrebbe chiudere la sua carriera ai piedi del Duomo. Il suo contratto scadrà alla fine del mese di giugno, ma spera vivamente di riuscire a trovare l’accordo con il Milan per il rinnovo.