Olivier Giroud ha il proprio contratto in scadenza al 30 di giugno del 2024. Tuttavia i rossoneri hanno già messo in atto alcune manovre per un rinnovo del contratto dell’attaccante francese fino al 2025, il quale, visto il proprio rendimento attuale con il Milan e con la Francia, sembra non volersi fermare.

Milan | Due attaccanti in arrivo, ma Giroud è importantissimo

In casa Milan si parla dell’arrivo di due attaccanti tra gennaio e l’estate, ma Giroud è importantissimo per la squadra, come in campo così nello spogliatoio, secondo quanto reso noto da La Gazzetta dello Sport. Per il giocatore trentasettenne francese, punto di riferimento per i rossoneri in attacco, pare che il tempo non voglia trascorrere, Questo è testimoniato anche dal fatto di aver raggiunto quota cinquantasei gol in nazionale, dieci in più del connazionale Kylian Mbappé.