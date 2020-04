Calciomercato Milan, il Real Madrid tenta l’affondo per Donnarumma inserendo una contropartita

Calciomercato Milan – Il periodo post coronavirus segnerà, in negativo, i bilanci della maggior parte dei top club europei. In tal senso sarà d’obbligo per alcuni club, come il Milan, privarsi di alcuni giocatori di talento che possano fruttare una plusvalenza. Stando a quanto appreso da SportPaper, nelle ultime ore Milan e Real Madrid stanno lavorando a uno scambio che vede coinvolti Luka Jovic e Gigio Donnarumma.

L’affare che potrebbe accontentare tutti

​Solo qualche anno fa Luka Jovic, in pochi mesi, si era preso la scena in Europa con la maglia dell’Eintracht Francoforte: valanghe di goal e ottime prestazioni portarono molti club a puntare su di lui, ma alla fine nell’estate del 2019, il Real Madrid, sborsando la cifra di 60 milioni, si assicurò l’acquisto del gioiellino serbo.

In maglia blancos, però, non si è mai intravisto quel giocatore in grado di decidere le partite come in Bundesliga. Il motivo delle performance al di sotto delle aspettative potrebbe essere legato alla concorrenza di un Benzema in ottima forma che gli ha negato la possibilità di avere un buon minutaggio. Oltre alle questioni sportive, al di fuori dal campo, ecco arrivare un’altra tegola: per aver violato la quarantena, per recarsi al compleanno della sua ragazza, rischia ora 18 mesi di carcere e una multa salatissima.

Donnarumma un futuro blancos

Il Real Madrid, che da sempre ha monitorato la situazione di Donnarumma, è passato all’attacco bruciando sul tempo le altre pretendenti. Il club iberico avrebbe avanzato un’offerta ai rossoneri molto allettante: Jovic più un conguaglio di 30 milioni per assicurarsi le prestazioni di Gigio nella prossima stagione.