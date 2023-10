Calciomercato Milan, il vice Theo arriva dalla Spagna

La necessità di rinforzare il reparto dei terzini è evidente, specialmente considerando che come possibili sostituti a Theo Hernandez, vi sono soltanto Alessandro Bartesaghi e Alessandro Florenzi. Per affrontare questa situazione, il Milan potrebbe considerare l’opzione di acquisire un nuovo difensore durante il mercato invernale. Uno dei nomi che circola come possibile aggiunta è il difensore Miranda del Betis. Tuttavia, i rossoneri potrebbero anche essere alla ricerca di un giovane talento per rinforzare ulteriormente il reparto difensivo.

Calciomercato Milan, il rinforzo in difesa potrebbe arrivare dal Sudamerica

Dall’Argentina emergono voci sull’interesse del Milan nei confronti di Valentin Barco, un giovane calciatore in forza al Boca Juniors e uno dei gioielli più preziosi del club argentino. I rossoneri, come accennato in precedenza, sono alla ricerca di un sostituto per Theo Hernandez e sembra che abbiano messo gli occhi sul difensore diciannovenne, che ha già giocato con Nazionale Under 20 argentina.

Il Milan potrebbe tentare di acquisire Barco già durante la finestra di mercato di gennaio, approfittando di uno slot disponibile per i giocatori extracomunitari. Tuttavia, dovranno fare i conti con una clausola rescissoria che ammonta a 10 milioni di euro, che dovranno essere versati nelle casse del Boca Juniors per completare l’operazione.