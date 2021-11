Calciomercato Milan, insidia PSG: Leonardo alza l’offerta per il big rossonero

Milan sotto pressione, il PSG fa sul serio per il rossonero

Milan, tempo di rinnovi. Maldini e Massara negli ultimi giorni sono all’opera per i rinnovi dei calciatori in scadenza. Obiettivo fondamentale il rinnovo di Theo Hernandez, il calciatore ha il contratto in scadenza 2024, i rossoneri puntano a prolungarlo fino al 2026 ma la trattativa non sembra di facile chiusura. Sul terzino c’è il PSG, il pressing del club transalpino è importante, il Milan punta ad aumentare l’ingaggio per convincere il calciatore e scongiurare un ulteriore addio doloroso dopo quello di Donnarumma.

Secondo quanto riportato dal portale iberico todofichajes.com, un club sarebbe pronto a presentare una proposta monstre al Milan, il PSG ovviamente. Il club francese pronto a fare pazzie per assicurarsi l’esterno rossonero, Leonardo pronto a metter sul piatto i cartellini di Rafinha e Kurzawa per strappare il si al club rossonero. L’obiettivo numero 1 è rinnovare, per non rischiare di perdere il giocatore a zero come nel caso di Donnarumma.