Calciomercato Milan, intrigo con l’Empoli: Maldini ci prova

Continua la caccia al mercato per il Milan. Il ds rossonero deve far fronte sempre ai soliti problemi di mercato(e non) visto che oggi Pioli ha scoperto anche la positività di Tatarusanu in vista della gara contro la Roma. Maldini deve accontentare Pioli con un difensore che sia un’alternativa a Romagnoli e Tomori ma deve pensare anche al vice Brahim Diaz, visto che Castillejo e Krunic che finiranno sul mercato.

LEGGI ANCHE:

La dirigenza rossonera per ringiovanire la difesa vuole un colpo low cost e avrebbe messo gli occhi su Mattia Viti, giovane difensore classe 2002 che sta trovando sempre più spazio nella formazione di Pioli. Il calciatore potrebbe arrivare a Milanello in uno scambio che coinvolgerebbe Conti, anche lui in uscita dal club rossonero e che potrebbe arrivare in Toscana a titolo definitivo. Priorità alla difesa quindi per il ds Maldini, che poi penserà al reparto offensivo, che ha bisogno di piccoli ritocchi.