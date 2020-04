Cragno nel mirino del Milan

Cragno | La dirigenza del Milan sa che perdere Donnarumma è un’ipotesi abbastanza concreta e quindi sta cercando, in giro

per l’Italia e per l’Europa, il profilo più adatto a sostituirlo. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport se Gigio dovesse partire i rossoneri potrebbero affidarsi ad Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari.

Il 25enne ha acquisito nel corso delle stagioni sempre più maturità e sarebbe ormai pronto per un salto in una big. In Sardegna si trova benissimo e ha un legame fino al 2024 dunque ancora molto lungo, ma la chiamata di una grande squadra lo farebbe vacillare, essendo arrivato ad un snodo decisivo della sua carriera. L’attuale non è stata una stagione da incorniciare poiché in estate aveva subito un brutto infortunio alla spalla ed è tornato in campo a solo gennaio. Il Milan con Cragno avrebbe il doppio vantaggio

di puntare ancora su un portiere giovane e nel giro della nazionale, e soprattutto con un ingaggio nettamente inferiore ai sei milioni che percepisce Donnarumma. Il prezzo del cartellino sarà concordato con il Cagliari, che non ha intenzione di svenderlo, ma grazie al budget ottenuto dalla cessione di Donnarumma i rossoneri coprirebbero ampiamente la spesa. È un gioco a incastri che prenderà forma tra qualche settimana, e tutto girerà attorno alla figura di Gigio.