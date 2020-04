Gazidis prova a convincere Maldini: le richieste del direttore tecnico

“In generale, si chiedono consigli solo per non seguirli o, se si seguono, è per avere qualcuno da rimproverare per averli dati.” Questo pensiero di Alexandre Dumas, tratto dal suo romanzo “I tre moschettieri”, sembra essere il sunto della situazione attuale in casa Milan. Il Milan, intesa come proprietà Elliott, lascia fare il mercato ai suoi dirigenti, accettandone inizialmente i suggerimenti, per poi impuntare il dito contro di essi. Per essere un po più chiari citerò l’esempio del duo Boban-Maldini. La linea tracciata da Elliott, che prevede l’acquisto di ragazzi giovanissimi e futuribili, non coincideva con la visione di Maldini e Boban i quali volevano schierare, al fianco dei giovanissimi, giocatori di esperienza per risollevare il Diavolo e portarlo ai fasti di un tempo.

Dopo i scarsi risultati di inizio stagione, a gennaio Elliott cede e su iniziativa di Boban e Maldini arriva Ibrahimovic. I risultati, come testimonia l’attuale posizione in classifica, cambieranno di poco e a farne le spese sarà il croato, non in modo lineare e pulito. La stessa sorte sembra toccare a Paolo Maldini. L’ex capitano rossonero sembra voler recedere dal suo incarico mentre l’amministratore delegato Ivan Gazidis sta provando a convincerlo di restare. L’obiettivo del dirigente sudafricano, infatti, nonostante tutto, sarebbe quello di trattenere l’attuale direttore tecnico rossonero. Ma non sarà facile date le premesse. Anzi, di fatto, sarà praticamente impossibile in quanto Maldini sembra aver dettato le sue condizioni che prevedono: cambio allenatore e innesti di un certo calibro.

Il piano di Maldini: Spalletti-Icardi-Gotze per ripartire

L’ex capitano rossonero desidera affidare la panchina a Luciano Spalletti, già a un passo dal Milan lo scorso Ottobre. Questa volta ci sarebbero meno difficoltà di natura economica, ma l’allenatore dovrebbe comunque accettare un ridimensionamento rispetto all’attuale ingaggio da 4,5 milioni. Insieme all’allenatore toscano il direttore tecnico vorrebbe portare al Milan Mauro Icardi. L’argentino è attualmente in prestito al Paris Saint-Germain e avrebbe già deciso di lasciare la Francia al termine della stagione. Stando a quanto appreso nelle ultime ore, Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante, sarebbe intenzionata a riportare il marito in Serie A preferendo come destinazione quella rossonera.

L’ultima richiesta di Maldini è Mario Gotze. L’attaccante, ex campione del mondo con la Germania, non si è visto proporre il rinnovo dal Borussia Dortmund e allora si dice pronto a lasciare la madre patria per trovare nuovi stimoli e rinnovare il proprio bagaglio d’esperienza. Nella prossima stagione è pronto a indossare anche la maglia di una squadra italiana preferendo fra tutte quelle del Milan.