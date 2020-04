Calciomercato Milan, Donnarumma-Icardi: si infiamma il mercato

Calciomercato Milan Donnarumma Icardi | Stando a quanto appreso dalla redazione di SportPaper, le due società milanesi, Milan e Inter, nelle ultime ore sembrano aver intavolato una trattativa. Al centro di tale negoziato ci sarebbero il portiere Gigio Donnarumma e l’attaccante Mauro Icardi.

Donnarumma | In casa Milan la linea tracciata dall’amministratore delegato Ivan Gazidis è chiara: puntare su giocatori giovani e futuribili che percepiscono uno stipendio non superiore ai 2,5 mln, tranne qualche piccola eccezione. Questo per quanto riguarda il mercato in entrata. Passando invece al mercato in uscita i rossoneri proveranno a effettuare cessioni in grado di sanare un fair play finanziario nettamente in rosso. Il primo fra tutti a partire sarà Gigio Donnarumma. Le pretendenti per lui non mancano e, secondo fonti interne a SportPaper, l’Inter avrebbe avanzato un’offerta al Milan inserendo nella trattativa il cartellino di Mauro Icardi.

Icardi | Mauro Icardi non verrà riscattato dal Paris Saint-Germain e il suo ritorno all’Inter non è visto di buon occhio da Antonio Conte. Data l’esigenza di un nuovo portiere per l’Inter e un nuovo attaccante per il Milan, Marotta sembra aver contattato i cugini rossoneri e intavolato con loro una trattativa. Mino Raiola spinge per la cessione e Icardi, insieme a Wanda, spinge per un ritorno a Milano.

Entrambe le parti potrebbero giovare di questo scambio che, secondo la tradizione rossonera, potrebbe rivelarsi l’ennesimo ratto ai danni dell’Inter.