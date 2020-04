Calciomercato Milan: per la difesa torna di moda Lovren

Calciomercato Milan Lovren | Come appreso dalla redazione di SportPaper, il Milan sta pensando per la prossima stagione al prestito del difensore centrale del Liverpool Dejan Lovren. Il motivo per cui il Diavolo avrebbe virato su di lui è il seguente. Raiola e l’amministratore delegato della Lazio sono al lavoro per portare il capitano rossonero, Alessio Romagnoli, alla corte di mister Inzaghi. Agendo di conseguenza il Milan ha iniziato a sondare alcune piste e una di queste porta al difensore bosniaco.

Un apporto di esperienza | Il centrale 30enne, già accostato al Milan nell’estate scorsa, sarebbe disposto a tutto pur di vestire questa maglia gloriosa. I Reds vorrebbero cederlo con l’obbligo di riscatto, mentre Gazidis preferirebbe il prestito secco. Seguiranno aggiornamenti.