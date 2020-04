Calciomercato, Romagnoli-Immobile: Tare e Raiola imbastiscono la trattativa

Calciomercato Romagnoli Immobile | Alessio Romagnoli, capitano del Milan, sembra essere entrato nel mezzo di una trattativa imbastita dal suo agente Mino Raiola. Stando a quanto appreso dalla redazione di SportPaper, la Lazio vorrebbe riportare nella capitale il difensore rossonero e per farlo sarebbe disposta a sacrificare il proprio bomber: Ciro Immobile.

Trattativa avviata