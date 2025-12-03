Calciomercato Lazio, idea Fullkrug del West Ham

Un colpo che potrebbe entusiasmare tutto l’ambiente, non solo il tecnico Maurizio Sarri, che chiede rinforzi necessari alla società. La Lazio continua a guardarsi intorno e l’intenzione della società capitolina è anche quella di accontentare il tecnico che, dal suo arrivo a Luglio, non ha avuto nessun giocatore dal mercato estivo. Lotito e Fabiani stanno valutando l’arrivo di uno dei giocatori più seguiti sul mercato e che a gennaio avrà una lunga fila: Fullkrug.

Lazio, Fullkrug nel mirino dei biancocelesti

A quanto pare la Lazio sarebbe avrebbe messo nel mirino Niclas Fullkrug, e si è messa sulle tracce dell’attaccante del West Ham con intenzione seria. La notizia arriva direttamente da fonti tedesche, quali N-tv.de e SkySport DE. Il calciomercato Lazio entrerà nel vivo a breve e l’interesse del club biancoceleste, che continua a monitorare profili in grado di rinforzare il reparto offensivo nella prossima finestra di mercato.

Il giocatore, classe 1993, non sta vivendo una stagione come avrebbe sognato. L’attaccante sognava un posto da protagonista in Premier League, ma fino ad oggi è solo un sogno. L’attaccante ha collezionato soltanto sette presenze, per un totale di 397 minuti giocati, senza trovare mai la via del gol. Una situazione che lo rende potenzialmente disponibile a trasferirsi altrove in cerca di maggiore spazio e continuità. Nel mirino non solo della Lazio, Niclas Fullkrug è sulla lista di numerose società, incluso il Milan.