Calciomercato Milan, Jimenez vicino all’addio

Il futuro di Alex Jimenez potrebbe essere lontano da Milano. La scorsa estate il calciatore spagnolo era passato dal Milan in prestito al Bournemouth. A distanza di mese, grazie alle buone prestazione del classe 2005, il club inglese sta lavorando per il suo riscatto. A riportarlo è Matteo Moretto.

Qual’ora Jimenez passasse effettivamente in Premier League, il Bournemouth dovrebbe versare 20 milioni più 5 di bonus nelle casse del Milan. Dunque, probabilmente il terzino sarà acquistato dal club inglese, in quanto entro gennaio potrebbero essere soddisfare le condizioni per il riscatto definitivo. Nel frattempo il Real Madrid monitora la situazione per il diritto di recompra che i Blancos hanno su Jimenez.