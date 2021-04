Milan, il centrocampista rifiuta il rinnovo: la situazione

Il Milan lavora anche sul rinnovo di Franck Kessié. L’ivoriano vuole un ingaggio sostanzioso

In casa Milan si lavora ormai da tempo su diversi rinnovi. Spiccano in pirmis i contratti dei calciatori che hanno come scadenza il prossimo giugno, ovvero: Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. Si riflette, però, anche su quei calciatori che hanno come data di fine il 2022.

Tra questi non si può non menzionare Franck Kessié, centrocampista ivoriano che in questa stagione si è preso molto spesso in mano il Milan. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo di Maldini e Massara è di prolungare il rapporto fino al 2026 e di aumentare l’ingaggio da 2,2 a 3 milioni netti a stagione. Cifra che al momento non soddisfa Kessiè che chiede un salario superiore e quindi da top player. Anche i questo caso si potrebbe assistere ad una lunga trattativa.