Milan, pronto il riscatto per il centrocampista: i dettagli

Il Milan ha deciso di riscattare Sandro Tonali dal Brescia. Ecco le cifre dell’operazione

Nonostante una stagione molto travagliata, il Milan riscatterà Sandro Tonali. Il classe 2000 ha totalizzato 22 presenze in campionato contraddistinte da un’ammonizione ed un espulsione. Undici, invece, le apparizioni in Europa League. Tonali non ha reso secondo le aspettative dei dirigenti rossoneri anche a causa dei molti infortuni e di una concorrenza che spesso lo ha visto in fondo alle gerarchie di Stefano Pioli.

>>> POTREBBE INTERESSARTI – CALCIOMERCATO MILAN, OCCHI PUNTATI SULL’EREDE DI HAALAND

Nonostante ciò, come ribadito da Fantacalcio.it, il Milan ha deciso comunque di riscattarlo. Al Brescia andranno 15 milioni di euro più altri 10 di bonus legati al rendimento del centrocampista e agli obiettivi che i rossoneri centreranno.