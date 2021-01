Milan, bomba dalla Spagna: Kjaer è l’obbiettivo di un top club

Il difensore, cardine della retroguardia rossonera, è nel mirino di un top club che avrebbe già pronta l’offerta per il Milan e per il giocatore.

Non sono passate in osservato le prestazioni del centrale Simon Kjaer con il Milan. Il difensore da quando è arrivato al Milan in punta di piedi è diventato un punto fermo della squadra sia in campo che nello spogliatoio. Non è un caso infatti che la risalita in classifica del Milan sia iniziata con l’arrivo a Milano del difensore danese dall’Atalanta, via Siviglia, e di Zlatan Ibrahimovic.

All’età di quasi 32 anni Simon Kjaer potrebbe avere un ultima occasione per giocare in uno dei club più importanti al mondo. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo fichajes.net, il Real Madrid di Zinedine Zidane avrebbe individuato in Kjaer uno dei candidati per raccogliere la pesantissima eredità di Sergio Ramos che è sempre più vicino al Psg. Il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire 15 milioni al Milan e 5 milioni netti al giocatore che si legherebbe ai blancos per due anni, cifra che permettere al Milan di ottenere una plusvalenza visto che Kjaer è arrivato dal Siviglia per 3,5 milioni e ha un contratto sino al 30 giugno 2022.