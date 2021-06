Calciomercato Milan

Yacine Adli è un classe 2000, francese, cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain. Attualmente gioca nel Tolosa e gli sono bastati appena due campionati in prima squadra per attirare le attenzioni dei più importanti club europei. Adli è uno degli ultimi talenti sfornati dal calcio francese, ma è diventato un obiettivo del Milan.

Calciomercato Milan, Adli è sempre più vicino ai rossoneri

Il club di Via Aldo Rossi ha già messo sul tavolo una prima proposta da 5 milioni più 2 di bonus, ma a quanto pare la prima offerta non ha soddisfatto del tutto il Tolosa. Maldini e il suo staff dovranno provvedere a fare uno sforzo in più, magari alzando la quota della parte fissa per ottenere il sì dei francesi.

Massara e Maldini non hanno intenzione di perdere l’occasione di portare questo giovane talento a Milanello, c’è molta fiducia su questo gioiello, così com’è tanto l’ottimismo per il buon esito della trattativa. L’arrivo di Yacine Adli darebbe ancora più brio e imprevedibilità all’attacco di Stefano Pioli, che potrebbe schierarlo sia da esterno destro che da trequartista. Il Milan adesso passa al pressing per chiudere con i francesi e portare il giovane a Milano.