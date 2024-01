Calciomercato Milan, l’attacco rimarrà intatto fino a fine stagione: l’obbiettivo è rimandato a giugno

Il Milan dovrà necessariamente investire sul mercato per prendere l’attaccante ma difficilmente potrebbe farlo in questa sessione. Per gennaio, al momento, l’unico obbiettivo per rinforzare il reparto offensivo è Serhou Guirassy ma viste le condizioni non è un’operazione semplice da portare a termine.

David si può ma solo a giugno

Il futuro, invece, si chiama Jonathan David. Furlani ci avrebbe provato anche a gennaio ma il Lille chiede 40 milioni di euro, cifra che il Milan non è disposto a spendere. Il tentativo, quindi, verrà fatto a giugno quando il canadese andrà a un anno dalla scadenza del contratto con il club francese.