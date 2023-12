Il Milan di Stefano Pioli si sta guardando intorno per evitare di rimanere senza riferimenti se, e solo se, dovesse sopraggiungere a via Aldo Rossi un’offerta irrinunciabile per Mike Maignan. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il portiere in questione è l’estremo difensore del Monza Michele Di Gregorio. Il classe 1997 è sbocciato definitivamente dopo essersi conquistato un posto da titolare nel Monza di Palladino, vincendo il ballottaggio con Cragno. Durante questa stagione, Di Gregorio ha espresso una continuità di rendimento con all’attivo 13 presenze, di cui 4 clean sheet. Il portiere della formazione brianzola si è esaltato più volte contro le big, compiendo parate non solo spettacolari ma anche efficaci.

Di Gregorio, la lista delle pretendenti si allunga

Oltre al Milan, però, altri club di sono fatti avanti per chiedere informazioni sul portiere del Monza: la Roma avrebbe sondato il terreno per poi rimanere delusa dalla richiesta di 20 milioni per il cartellino da parte della dirigenza brianzola. Anche il Napoli monitora la situazione visto il precario futuro di Meret. Infine, anche la Premier League ha messo gli occhi sull’estremo difensore: se dovesse concretizzarsi un’offerta dall’Inghilterra, per i club di Seria A sarebbe molto complicato poter rispondere economicamente.