Calciomercato Milan, l’imprevisto burocratico che potrebbe far saltare tutto

Sembrava essere ormai fatta per il giapponese Daichi Kamada, eppure la certezza concreta ancora non c’è. Preso a parametro zero dall’Eintracht Francoforte, squadra che milita nella massima divisione tedesca, il trequartista nipponico rappresenta uno degli ultimi colpi firmati dal duo Maldini-Massara. Nonostante ogni fattore sembrava agire in favore della concretizzazione dell’affare, adesso purtroppo non è più così. L’intenzione resta sempre la stessa, col calciatore ventiseienne che ha messo il Milan in vetta alle sue priorità ma purtroppo affinché tutto vada nella direzione giusta, stavolta dipenderà esclusivamente da due fattori: la risoluzione di un problema burocratico e il destino.

Calciomercato Milan, cos’è che rallenta l’affare?

In primis il nocciolo principale è rappresentato dal discorso giocatori extracomunitari. Il Milan ha a disposizione due slot a tal senso. E con Chukwueze e Guler, seguiti da tempi non sospetti, dovranno necessariamente essere fatte delle scelte. Intanto però l’agente di Kamada cerca di accelerare le pratiche cercando di domiciliarsi nel nostro Paese. L’altra problematica invece è rappresentata da cosa può accadere in questo lasso di tempo nel quale si cercherà di risolvere la questione del nipponico. Perché se è vero che quest’ultimo continua ad essere intenzionato a vestire la cassa rossonera, non è comunque da escludere la possibilità che possano arrivare altre offerte, magari irrinunciabili, alle quali poi il diretto interessato difficilmente riuscirebbe a dire di no. Mai dare tutto per certo insomma.