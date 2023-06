Milan, Moncada accelera sul mercato | Altro colpo in arrivo

Aspettando di capire il futuro legato a Sandro Tonali, che clamorosamente potrebbe lasciare il Milan, i rossoneri si muovono sul mercato in entrata. Il club di Pioli sta lavorando ad una serie di colpi dopo l’arrivo di Kamada. Con la sempre più probabile cessione di Tonali al Newcastle, i rossoneri potrebbero spendere partire del denaro dedicandolo proprio al suo sostituto.

Milan, altro arrivo a centrocampo | I dettagli

E proprio per questo si sta lavorando fortemente su Arda Güler, giovane talento Fenerbahce e della nazionale turca che lascia ben sperare e proprio per questo il club di Via Turato sarebbe pronto a pagare l’intera clausola di 17,5 milioni di euro. Il calciatore piace tanto anche a Psg e Barcellona, anche se Pioli potrebbe garantirgli un posto da titolare viste le altre due big d’Europa.