In attesa di capire quale sarà il futuro del Milan il prossimo anno, gli addetti ai lavori per il calciomercato non abbassano la guardia. A Milano avrebbero intenzione di riscattare Tomori, ma il prezzo e alto. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, il giocatore tornerà a Londra. Ma il sostituto è già pronto ed è un talento niente male: Sambi Lokonga.

Calciomercato Milan, trovato il sostituto di Tomori

L’obiettivo di Maldini e Massara è finito in Belgio, dove il club rossonero sta valutando già da qualche mese un centrocampista belga di origini congolesi e ghanesi: si chiama Albert Sambi Lokonga. Il giocatore, ottimo terzino e mezz’ala, ha ventuno anni e gioca nell’Anderlecht. E’ dotato di buona forza atletica, dinamismo, qualità nella distribuzione del pallone e attenzione in fase di copertura. Stefano Pioli potrebbe utilizzarlo sia come regista che mezzala, molto dinamico il ventunenne. Al momento nella squadra belga conta ventisette presenze, tre gol e due assist. Il Milan sta riflettendo sulla possibilità di portarlo a Milanello già il prossimo mese di luglio. Al momento il costo del cartellino di Sambi Lokonga sfiora i dieci milioni ed è legato all’Anderlecht fino al 2023.