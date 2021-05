Calciomercato Inter

L’Inter continua a raccogliere vittorie, nonostante abbia conquistato uno scudetto storico che non arrivava da undici anni. Nella giornata di ieri, l’infrasettimanale valida per la 36esima di Serie A, ha conquistato altri tre punti, battendo la Roma per 3-1 a San Siro. A breve si riparte con il calciomercato in forma più intensa, ci saranno alcuni cambiamenti a Milano, il primo potrebbe essere quello sancito dal litigio tra allenatore e Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, addio a Lautaro

Uno scontro brutto tra Antonio Conte e Lautaro Martinez durante la partita, in seguito al cambio dell’argentino, il quale ha sostituito Alexis Sanchez è uscito per infortunio e al suo posto è entrato proprio El Toro. L’allenatore nerazzurro lo ha poi sostituito, una decisione che a quanto pare non ha fatto piacere all’attaccante argentino che potrebbe essere così ceduto senza troppe difficoltà a fine stagione.

L’allenatore nerazzurro potrebbe anche decidere di mandare via Lautaro , e a quel punto non ci sarebbero difficoltà per sostituirlo. Già pronto per arrivare a Milano, in uno scambio con Martinez, è Alexandre Lacazette. Attualmente, l’attaccante dell’Arsenal, potrebbe arrivare alla Pinetina per lavorare alla grande in coppia con Romelu Lukaku. Uno scambio non andrebbe a gravare con le finanze nerazzurre.