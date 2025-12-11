Fiorentina-Dinamo Kiev, probabili formazioni e dove vederla in tv

Torna in campo la Fiorentina per la Conference League. La squadra di Vanoli, per la quinta giornata della fase a girone unico, se la vedrà con gli ucraini della Dinamo Kiev. La partita Fiorentina-Dinamo Kiev si giocherà oggi, 11 dicembre 2025 ore 18:45, al Franchi. La sfida sarà arbitrata dal serbo Milanovic.

Fiorentina-Dinamo Kiev, probabili formazioni

La Fiorentina è chiamata alla vittoria dopo le due sconfitte di fila contro Mainz e AEK Atene. Un periodo difficile per la Viola che cerca di dare una svolta alla stagione affidandosi anche ad un nuovo tecnico (Vanoli), dopo l’esonero di Pioli. Vanoli manderà in campo i giocatori col 3-5-2. In porta giocherà De Gea, in difesa Viti al posto di Ranieri, insieme a lui favoriti Pongracic e Comuzzo. Sulla destra spazio a Fortini, sulla sinistra ancora Parisi per sostituire Gosens. In mezzo al campo torna Nicolsussi Caviglia, al suo fianco ci sono Mandragora e Ndour. Davanti Dzeko in vantaggio su Gudmundsson, così come Piccoli su Kean.

La Dinamo Kiev arriva al Franchi mentre è piazzata al 27° posto nella classifica generale della Conference League. Il tecnico per contrastare i toscani dovrebbe schierare tra i pali Neshcheret. In difesa con Karavaev, Zakharchenko, Thiare e Vivcharenko; in mezzo al campo, Pikhalyonok-Mykhaylenko-Yatsyk. In attacco con Voloshyn, Ponomarenko e Redushko.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.

Dinamo Kiev (4-3-3): Neshcheret; Karavaev, Zakharchenko, Thiare, Vivcharenko; Pikhalyonok, Mykhaylenko, Yatsyk; Voloshyn, Ponomarenko, Redushko. Allenatore: Igor Kostyuk.

Dove Vedere Fiorentina-Dinamo Kiev

La partita valida per la quinta giornata di Conference league, Fiorentina-Dinamo Kiev alle 21 di oggi, 11 dicembre 2025, si potrà vedere su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k. Il match sarà visibile anche in diretta streaming collegandosi alla app di Sky Go oppure sfruttando la piattaforma NOW.