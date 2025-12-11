Celta Vigo-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La sesta giornata della League Phase di Europa League vedrà i ragazzi di Italiano, reduci dal pareggio in campionato contro la Lazio, in trasferta contro il Celta Vigo. La gara Celta Vigo-Bologna si giocherà oggi, 11 dicembre ore 21 allo Stadio Balaidos di Vigo, arbitrato da Petrescu.

Celta Vigo-Bologna, probabili formazioni

Il Celta Vigo ha nove punti, uno in più dei felsinei, mentre nella Liga si trovano al nono posto insieme all’Elche. Una stagione niente male per gli spagnoli che tenteranno il colpaccio contro la formazione di Italiano per avere tre punti d’oro. Giraldez dovrebbe schierare un 3-4-2-1 con l’esperto Borja Iglesias unica punta. In porta c’è Radu, ex Genoa, Inter e Venezia.

Il Bologna cerca il gran bottino in Spagna per avvicinarsi all’ottavo posto, che garantisce l’accesso agli ottavi senza disputare i playoff. Sarebbe un gran traguardo per Italiano e i suoi ragazzi. Il tecnico, ancora senza Skorupski tra i pali, confermerà Ravaglia al suo posto. Sulla corsia di destra della difesa Holm dovrebbe spuntarla su Zortea; al centro con Lucumì e Heggem considerando che Vitik e Casale sono ai box. Possibile turnover in zona offensiva, dove sono disponibili Bernardeschi, Rowe e Dallinga.

Celta Vigo (3-4-2-1): Radu, J. Rodriguez, Starfelt, Alonso, Carreira, Roman, Moriba, Mingueza, Duran, Zaragoza, Borja Iglesias. All.: Giraldez.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda, Moro, Pobega, Bernardeschi, Fabbian, Rowe, Dallinga. All. Italiano.

Dove vedere Celta Vigo-Bologna

La sfida tra Celta Vigo e Bologna sarà trasmessa in esclusiva da Sky, visibile per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport (253). La gara si potrà seguire anche in diretta streaming. Per vedere la partita in streaming, Sky permette la visione sulle proprie piattaforme SkyGo e Now Tv.