Calciomercato Milan, l’ultimo nome per la difesa arriva dalla Premier | Di chi si tratta

Aspettando il mercato, sono tante le soluzioni a cui sta lavorando il Milan in vista del nuovo anno. Complice gli infortuni in difesa e di Pobega, il ds Moncada è alla ricerca di un centrocampista e di un difensore che servirà a sopperire le diverse assenze.

Calciomercato Milan, spunta Kehrer sul taccuino di Moncada

Tanti i nomi fatti fino ad ora fino ad un possibile ritorno di Gabbia in rossonero già da gennaio. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto però al club di Via Turati sarebbe stato offerto Thilo Kehrer, difensore del West Ham e che ha anche giocato nel Psg. Il calciatore ha un contratto che scade nel 2026 e potrebbe arrivare anche in un’operazione in prestito.