Calciomercato Milan: Maignan non convince, il futuro potrebbe essere Caprile

Il futuro di Maignan è in bilico.

Le ultime prestazioni di Maignan non sono state all’altezza, l’erroraccio compiuto nell’ultima partita contro il Torino dice molto del momento di forma del portiere di origini francesi.

La dirigenza rossonera potrebbe pensare ad una cessione di Maignan a fine stagione, se non dovesse ridare sicurezza alla difesa del Milan. Il futuro di Maignan potrebbe essere rappresentato da Elia Caprile, portiere che sta dimostrando il suo valore a Cagliari, dopo la sfortunata stagione di Empoli in cui fu vittima di un serio infortunio.

Caprile si è messo in luce nella stagione 2022/23 a Bari, le sue parate furono fondamentali per la cavalcata dei galletti fino alla finale playoff persa contro il Cagliari. E proprio in terra sarda, Caprile sta ritrovando la sua forma migliore.