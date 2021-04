Calciomercato Milan

Il Milan non è riuscito ad arrivare integro al termine della stagione. Troppa stanchezza, tanti infortuni, e nelle ultime giornate, decisive per il futuro, sembra mollare e non farcela. Dopo aver perso tanti punti, ed essere scivolati dalla seconda alla quinta posizione in classifica, si pensa al futuro per non ricadere negli stessi errori. Non c’è dubbio che il Milan vorrà portare avanti il suo “progetto giovani” anche in vista del prossimo calciomercato estivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Milan, i prossimi obiettivi di mercato

Si punterà infatti ancora su giovani di grandissimo valore, alcuni già pronti per il presente, altri per il futuro. Dopo i vari Tonali, Hauge e Tomori dunque, Maldini e il suo staff sono pronti a portare a Milanello altri nuovi talenti. Nella lista dei dirigenti rossoneri ci sono davvero moltissimi nomi.

Si parte con Kvaratskhelia, è un esterno offensivo veloce e tecnico, in forza al Rubin Kazan, classe 2001, davvero giovanissimo. Thorstvedt, 21 anni, un gioiello di origine norvegese per il centrocampo, nelle file del Genk al momento. Siebert, nel mirino dei rossoneri già da un po’. Un giocatore che gioca nel ruolo di difensore centrale. Giovanissimo, del 2002, in forza al Fortuna Düsseldorf. Se un 2002 è definito giovanissimo, nella lista di Maldini e Massara c’è anche un 2003, si tratta di Gourna-Douath, che è considerato in patria il nuovo Pogba, attualmente gioca con la maglia del Saint-Etienne.