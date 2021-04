Inter, valori solidi nel gruppo squadra

L’Inter è vicina al suo 19esimo scudetto, ottenuto dopo un anno difficile e all’insegna di difficoltà, soprattutto economiche, che hanno segnato ogni club di calcio. Antonio Conte ha fatto un buon lavoro, non solo ha costruito la sua Inter su valori solidi, condivisi in pieno dal gruppo squadra, coinvolto nel raggiungimento del sogno scudetto, anche nel legame forte ai colori dell’Inter.

Zhang non si vede da mesi, si è occupato di risolvere i propri problemi e quelli legati alla società nerazzurra. Molto probabilmente potrebbe arrivare entro venerdì a Milano per appuntamenti di lavoro e per festeggiare lo scudetto. Il meritato scudetto dista 4 punti, se l’Inter vincesse a Crotone e l’Atalanta non raccogliesse il bottino pieno a Reggio Emilia contro il Sassuolo, i nerazzurri potrebbero iniziare i festeggiamenti.

E se scudetto sarà, oramai sembra davvero scontato, la proprietà cinese potrà anche fare a meno di versare i premi nelle tasche dei calciatori. Questo accordo è stato raggiunto tempo addietro, quando la squadra ha rifiutato di tagliarsi gli stipendi. Marotta aveva ottenuto questa importante promessa da parte della squadra, pronto a rinunciare a tutti i premi in caso di vittoria scudetto. Il momento è quasi arrivato e ogni promessa va mantenuta.