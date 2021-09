Calciomercato Milan: Maldini e Massara mettono nel mirino il nuovo Pogba

Maldini e Massara lavorano per trovare l'erede di Kessie, in caso di mancato rinnovo. Il nome nuovo gioca in Polonia ed è dotato di enormi capacità.

Non solo Tolisso. Maldini segue anche la pista polacca

Il mercato rossonero è in fibrillazione. Come una macchina instancabile la dirigenza rossonera progetta colpi per il prossimo anno. Infatti per non farsi trovare impreparato a gennaio, Frederic Massara, sta valutando una serie di colpi per rafforzare e puntellare il centrocampo. Ed è proprio in quest’area del campo, che si sta lavorando alacremente. Kessie, in scadenza di contratto, non offre più le certezze di un tempo. Già delle timide avances sono state fatte a Tolisso del Bayern Monaco. Sicuramente trattasi di un giocatore di estrema esperienza, che darebbe qualità e spessore ad un centrocampo di giovane età.

Il nome nuovo viene dall’est

Maldini, come noto, è un dirigente dotato di grande lungimiranza e per questo mira anche a reclutare giovani che si siano già messi in mostra nel loro paese. Secondo gli ultimi rumors di mercato, il Diavolo avrebbe messo nel mirino Kacper Kozlowski. Centrocampista classe 2003 che milita in Polonia nel Pogon Szczesin, ha già esordito nella nazionale seniores, anche se ha solo 21 anni. E’ un autentito jolly dotato di grande duttilità: può giocare sia come esterno sia come mezz’ala. In patria alcuni giornalisti, lo hanno paragonato a Paul Pogba. A Milano riuscirebbe a maturare trovando l’ambiente ideale che gli consentirebbe di capitalizzare le enormi capacità di cui è dotato.