Il Milan non intende fermarsi per Dusan Vlahovic. Riprende il pressing dei rossoneri dopo la vittoria contro la Juventus.

Calciomercato Milan

La dirigenza rossonera dopo gli ultimi eventi che hanno spinto il Milan verso la qualificazione alla prossima Champions League, ha messo il piede sull’acceleratore per il mercato. La trattativa per il colpaccio di mercato è già partita.

Calciomercato Milan, pressing per Vlahovic

Il Milan vuole continuare a sorprendere tutti in Serie A con l’obiettivo che resta la qualificazione alla prossima Champions League, per poi lottare di nuovo per lo scudetto nella prossima stagione. La dirigenza rossonera sarebbe già al lavoro per rinforzarsi sul fronte calciomercato preparando l’assalto decisivo al colpo in fase di attacco. La trattativa sembra già molto avviata con lo stesso Paolo Maldini all’opera per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Dusan Vlahovic sarebbe finito nel mirino del Milan. Ormai è già noto da tempo la voglia dei rossoneri di portare il serbo a Milanello. Continua, dunque, il forte interessamento della società rossonera. La Fiorentina ha alzato la posta: chiede circa 60 milioni di euro per l’attaccante. Anche se in questi giorni si è accelerata la trattativa, tutto dipende anche dalla prossima qualificazione alla Champions. In questa stagione Vlahovic ha messo a segno ben 21 gol in Serie A all’età di 21 anni: uno dei più interessanti talenti del panorama europeo.