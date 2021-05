Calciomercato Inter

L’Inter ha in scadenza diversi contratti, ci sarà da decidere le sorti di diversi giocatori. Capire chi dovrà restare, quindi rinnovare, chi invece dovrà dire addio alla società milanese. Tra i giocatori in dubbio ci sono anche Arturo Vidal e Vecino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Inter, il futuro di Vecino e Vidal

L’obiettivo della società nerazzurra è quello di rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore. Uno dei reparti su cui Marotta metterà mano sarà certamente il centrocampo. Su questo fronte, due partenze sono già certe: Vidal e Vecino. A fine stagione ci sarà l’addio per i due centrali per motivi diversi. Il cileno è nel mirino del Marsiglia di Sampieri già da diversi mesi, Antonio Conte non tratterrà l’ex Juve e Barcellona a Milano. Vecino è in cerca di sistemazione, non semplice da piazzare, ma Marotta sicuramente riuscirà a trovare la destinazione giusta per l’uruguaiano.

Ci sarebbe da decidere anche per Brozovic e Perisic. I due giocatori croati hanno intenzione di restare e continuare a far parte della brigata di Antonio Conte, ma non sarà facile. Restano dubbi a causa degli ingaggi. La situazione economica dell’Inter continua ad essere precaria, difficoltà a trattenere molti giocatori se non si trova una soluzione oppure se non si discute sulla riduzione dell’ingaggio.