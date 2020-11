Calciomercato Milan, nome a sorpresa per il dopo Ibrahimovic: di chi si tratta

I dirigenti rossoneri per il dopo Ibrahimovic pensano ad un attaccante italiano molto simile allo svedese

Gianluca Scamacca è il profilo finito nel taccuino dei dirigenti rossoneri. A riferirlo è Calciomercato.com. Il classe 1999 del Genoa sta attraversando un periodo di forma straordinario. Tra Serie A e Coppa Italia, in 7 presenze, ha già messo a segno 6 reti e ha trascinato la Nazionale Under 21 al prossimo europeo di categoria. Per molti addetti ai lavori l’attaccante cresciuto nelle giovanili delle Roma viene paragonato proprio a Zlatan Ibrahimovic, sia per stazza fisica ma anche per le qualità tecniche. Per questo motivo il Milan pensa proprio a lui; un modo per dare continuità dal punto di vista tattico ma anche per confermare la linea della dirigenza rossonera che è legata alla ricerca di calciatori giovani. Scamacca piace soprattutto a Maldini, il suo valore di mercato al momento appare in linea con quelli richiesti da Gazidis. Per il calciatore di proprietà del Sassuolo questa stagione potrebbe essere quella della definitiva consacrazione che lo potranno portare a vestire la maglia di un top club italiano.