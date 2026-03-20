Il calciomercato Milan si concentrerà molto sul rinnovo della fase offensiva. Con il flop degli attaccanti in questa stagione, la società è decisa a correre ai ripari il meglio possibile. Con Leao vicino all’addio, Pulisic quasi sempre ai box, il Milan ha bisogno di rinnovarsi in avanti. Le idee sono tante, i sondaggi sono già partiti. A Via Aldo Rossi è forte l’interesse per Lewandowski, Kean e Retegui, ma spunta un nuovo nome: Castro.

Calciomercato Milan, Santiago Castro nella corsa ai nuovi attaccanti

Secondo posto, lotta per lo scudetto, ma una coppia di attacco che in 29 partite ha messo a segno appena 44 gol. Troppo pochi per una società che punta a tornare in alto. C’è necessità di rinforzare l’attacco. I nomi sono già stati fatti, ma, nelle ultime ore, insieme a Moise Kean della Fiorentina, Robert Lewandowski del Barcellona e Mateo Retegui dell’Al-Qadsiah, si aggiunge anche il numero nove del Bologna Santiago Castro. La corsa ai nuovi attaccanti che partirà da giugno ha anche lui in lista. Il profilo dell’argentino è apprezzato da tempo in casa rossonera e la situazione sarà monitorata già a partire dalle prossime settimane, quando saranno più chiare pure le volontà del calciatore.

Castro, che indossa la maglia rossoblù dal gennaio del 2024, è legato ai Felsinei fino a giugno 2030. Ad oggi è autore di 11 goal in 40 partite nel corso di questa stagione (22 in 94 presenze assolute), il giovanissimo attaccante, classe 2004, sarebbe disposto ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera e a far parte di un top club di Serie A. Il giocatore non è solo nel mirino rossoneri, anche la Juventus è sulle sue tracce