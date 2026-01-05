Il calciomercato Milan potrebbe assistere all’arrivo di un nuovo attaccante dopo aver appena presentato Fullkrug. I rossoneri continuano a sondare il mercato alla ricerca di un innesto offensivo che dia il massimo in campo. Mentre il Milan rischia di perdere Nkunku, finito nel mirino del Fenerbahçe che ha alzato il pressing per portarlo a Istanbul, Tare ha messo nel mirino un giocatore della Ligue1.

Calciomercato Milan, obiettivo Sidiki Chérif tra gennaio e giugno

Il Milan non ha intenzione di perdere la corsa allo scudetto, quindi la dirigenza si è messa a lavoro per rinforzare la rosa a Max per la seconda parte del campionato. Tare ha messo nel mirino il talentuoso attaccante dell’Angers: Sidiki Chérif. Osservato da mesi, l’attaccante franco-guineano rappresenta uno dei migliori talenti della Ligue1. Ha appena 19 anni, ma nonostante ciò gioca già titolare e segna con una buona continuità in uno dei migliori campionati europei. Un biglietto da visita non male per il gioiellino dell’Angers, tra l’altro seguito da numerosi club di tutta Europa, inclusi diversi club di Bundesliga.

Tra Milan ed entourage del giocatore è già avvenuto un incontro a metà dicembre. I dirigenti rossoneri hanno sottolineato all’entourage dell’attaccante che piace e che l’interesse è forte. In ogni caso, a Via Aldo Rossi, anche se non dovessero riuscire a portarlo via dalla Francia a gennaio, ci riproveranno per la prossima estate. Il centravanti classe 2006 piace parecchio in prospettiva futura alla dirigenza del Diavolo.