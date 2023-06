Calciomercato Milan, obiettivo a sorpresa: occhi in Premier League

Il Milan, dopo una stagione con alti e bassi, culminata con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus, sta cercando di rinforzare la rosa: nonostante l’uscita di Tonali, Cardinale vorrebbe mantenere alto il livello di competitività e, per questa ragione, la società rossonera avrebbe messo gli occhi su un attaccante che conosce molto bene la Serie A.

Milan, interesse per Lukaku

Per ovviare alla mancanza di un’alternativa affidabile in attacco, il Milan, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo nel mirino Romelu Lukaku: con la liquidità che sta per arrivare dalla cessione di Sandro Tonali, i rossoneri darebbero l’assalto all’attaccante di proprietà del Chelsea, che nell’ultimo anno è tornato all’Inter. Big Rom ha dato la disponibilità ai nerazzurri di rimanere anche per la prossima stagione e, dunque, non sarà facile per il Diavolo convincere il belga a vestire la maglia rossonera.