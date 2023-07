Calciomercato Milan, obiettivo in stand-by e inserimento della Roma | Che duello!

Milan, i rossoneri continuano a non affondare per Adama Traore. L’esterno ex Wolverhampton è nella lista di mercato rossonera da settimane. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Moncada si sta concentrando su altre priorità e, quindi, il ragazzo non sarebbe una priorità.

Milan, inserimento della Roma per Adama Traore?

Questo stand-by del Milan, però, potrebbe produrre un effetto collaterale. La Roma, mai defilatasi, potrebbe tornare in auge e affondare il colpo. Dopo Kamada, quindi, i giallorossi mettono nel mirino un altro obiettivo del Milan. Traore, è bene ricordarlo, è svincolato dal primo luglio e, quindi, ha il vantaggio della lista gratuita.