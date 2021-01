Il Milan tratta con il Barcellona per l’esterno

Il Milan piomba su Junior Firpo del Barcellona, arrivano conferme dalla Spagna. I rossoneri di Pioli cercano un vice Theo Hernandez, il calciatore del Barca individuato come elemento ideale per rinforzare la rosa dei rossoneri. Il club blaugrana ha bisogno di far cassa ed è una pista molto percorribile. L’ipotesi è una cessione definitiva (18-20 milioni) e non un prestito.