Calciomercato Milan, Okafor vicino al Lipsia l I dettagli della trattativa

Il futuro di Okafor potrebbe essere lontano da Milano. Infatti – come segnalato da Matteo Moretto di Relevo – il Milan ha già avviato una trattativa con il Lipsia per la cessione del giocatore che potrebbe salutare i rossoneri già nei prossimi giorni.

Milan, il prezzo di Okafor

Considerando che il costo dello svizzero sul bilancio rossonero è di 11 mln, il Milan probabilmente ne pretenderà di più dal club tedesco per arrivare alla plusvalenza, ma per l’appunto le due dirigenze sarebbero in sintonia sulle cifre dell’accordo, quindi non è da escludere la chiusura dell’operazione in tempi brevi.

Milan, quali alternative a Okafor?

Con il vicino addio del classe 2000, a Milanello parte la caccia al suo possibile sostituto e secondo le ultime previsioni la dirigenza starebbe continuando a seguire Pepê – l’esterno del Porto e vecchia conoscenza di Conceição – e Rashford ai saluti con il Manchester United.

Per adesso però non si può parlare di vere e proprie trattative, Pepê ha un valore di cartellino troppo elevato (circa 30 mln) mentre su Rashford c’è una forte concorrenza molti club europei come il Borussia Dortmund o il Galatasaray.