Il calciomercato Milan deve concentrarsi sulla ricerca del bomber giusto. Il vero problema della squadra di Max Allegri è quello di trovare il gol. Nessuno degli attaccanti a disposizione è stato capace di diventare il numero 9 per eccellenza. Di conseguenza, la società è alla ricerca del bomber giusto. Un nome è già spuntato fuori: Retegui.

Calciomercato Milan, nel mirino Retegui

Per l’inizio della prossima stagione bisognerà mettere a posto a zona offensiva. Il Milan ha bisogno di fare gol e la società di Via Aldo Rossi sta cercando un bomber. I nomi? Moise Kean, Serhou Guirassy e Mateo Retegui. Il Milan a caccia di un nuovo attaccante per la prossima stagione non tralascia la pista che porta al giocatore dell’Al Qadisya, già cercato sia nel 2024 per il post-Giroud che la scorsa stagione prima che il club saudita rompesse il banco con l’offerta da 67 milioni di euro a cui l’Atalanta non ha potuto dire no.

L’interesse dei rossoneri per l’italo-argentino non è cambiato, intanto a Milano ne parlano già. Igli Tare, ds dei rossoneri, e Alessandro Moggi, uno degli agenti di Retegui, sono stati avvistati a cena lo scorso venerdì a Milano. Non c’è certezza di nulla, se non dell’interesse rossonero per l’attaccante 26enne, che è noto da tempo. Bisognerà solo capire quale strategia usare, soprattutto come fare cassa. L’arrivo di Retegui significherebbe sacrificare qualcuno. Chi sarà?