Calciomercato Milan, Pioli insiste per l’attaccante | La richiesta rimane alta

Il Milan proverà a chiudere un paio di colpi in questi ultimi giorni di mercato: i rossoneri vogliono un attaccante in grado di affiancare Giroud e Okafor, ma gli obiettivi segnalati da Pioli non sono facili da raggiungere.

Calciomercato Milan, continuano i contatti per Taremi ma il Porto spara alto

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan continua a pensare a Mehdi Taremi del Porto per rinforzare il reparto offensivo. l club rossonero non ha ancora presentato una nuova offerta alla società portoghese, ma negli ultimi giorni di mercato potrebbe esserci un nuovo tentativo per l’iraniano che è in scadenza nel 2024. La richiesta del Porto è di 25 milioni e non è intenzionato a prendere in considerazione offerte che si aggirano sui 15.