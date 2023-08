Milan-Torino, le ultimissime sulle formazioni

Rossoneri in campo con il 4-3-3 con: Maignan tra i pali; Thiaw e Tomori al centro della difesa, con Theo Hernandez e Calabria da terzini; Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders in mezzo al campo; in avanti il trio composto da Pulisic, Leao e Giroud. Juric opta per il 3-4-2-1 con: Milinkovic-Savic in porta; Schuurs, Buongiorno e Rodriguez in difesa; Ilic e Ricci a centrocampo con Bellanova e Vojvoda sulle fasce; Radonjic e Vlasic a sostegno dell’unica punta, Sanabria.

Le probabili formazioni:

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda, Radonjic, Vlasic, Sanabria. All. Juric.