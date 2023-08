Roma, Renato Sanches salta Verona e Milan: lesione muscolare il portoghese

Primi problemi per Sanches

L’aveva già annunciato Mourinho nella conferenza stampa di ieri alla vigilia della sfida con il Verona. Il tecnico ha confermato l’assenza del centrocampista sia per la gara contro il gialloblù, sia per la sfida contro gli uomini di Pioli. Una lesione alla coscia per Renato Sanches che, probabilmente, si rivedrà dopo la sosta.

Roma, ecco il centrocampo contro il Verona

La fortuna per Mourinho è il ritorno in campo di Pellegrini e Dybala. Infatti, il centrocampo giallorosso sarà formato dal capitano insieme ad Aouar e Cristante, mentre l’argentino andrà a sostenere il Gallo Belotti.